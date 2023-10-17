انت الأن تتابع خبر اليابان تهزم نسور قرطاج بثنائية نظيفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خسر منتخب تونس أمام نظيره الياباني بهدفين من دون، خلال مباراة ودية جمعت المنتخبين،الثلاثاء، على أرضية ملعب "ميساكي" بمدينة كوبي اليابانية.



وسجل ثنائية المنتخب الياباني أكيوجو فوروهاشي في الدقيقة 43، وجونيا إيتو في الدقيقة 69.



وهذه الهزيمة هي الثانية تواليا التي يتلقاها المنتخب التونسي بعد خسارته وديا أيضا أمام كوريا الجنوبية برباعية دون رد الجمعة الماضي.



ويستعد المنتخب التونسي لخوض غمار تصفيات كأس العالم 2026 التي تنطلق منتصف الشهر المقبل، ونهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة بين 13 يناير (كانون الثاني) إلى 11 فبراير (شباط) المقبلين.