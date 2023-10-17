تونس تخسر ودياً أمام اليابان

تونس تخسر ودياً أمام اليابانخسر منتخب تونس بهدفين من دون رد أمام نظيره الياباني في مباراة ودية جمعت بين المنتخبين اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب "ميساكي" بمدينة كوبي اليابانية.

وسجل ثنائية المنتخب الياباني أكيوجو فوروهاشي في الدقيقة 43، وجونيا إيتو في الدقيقة 69.

وتُعد هذه الهزيمة هي الثانية تواليا التي يتلقاها المنتخب التونسي بعد خسارته وديا أيضا أمام كوريا الجنوبية برباعية دون رد الجمعة الماضي.

ويستعد المنتخب التونسي لخوض غمار تصفيات كأس العالم 2026 التي تنطلق منتصف الشهر المقبل، ونهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة بين 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

