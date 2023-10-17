انت الان تتابع خبر أول صورة لزوجة نجل زين الدين زيدان التي خطفت الأنظار وسحرتها بجمالها الرباني.. المفاجأة المدوية بجنسيتها وديانتها الحقيقية...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - خطفت زوجة إنزو زيدان نجل أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان الأنظار بجمالها الخرافي في أحدث ظهور لها رفقة زوجها لاعب خط وسط دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

نشر نجل نجم كرة القدم الفرنسية من أصول جزائرية، زين الدين زيدان، صورة جمعته بزوجت عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وأرفق عليها تعليقًا «إلى الأبد».

ويعد «إنزو» الابن الأكبر لنجم الكرة الفرنسية زين الدين زيدان، من مواليد 1995، واحترف كرة القدم الفرنسية على منوال والده بأكاديمية ريال مدريد، ومن ثتنقل في عدد من الأندية.



وتزوج نجل زيدان من حبيبته الفنزويلية كارين جونسالفيس مسيحية الديانة في المغرب عام 2021 وأنجب منها طفلته الأول ىسيا في مايو 2022.

وكتب "إنزو زيدان" لاعب خط وسط دوري الدرجة الثانية الفرنسي حينها على إنستغرام: "أهلا سيا يا أميرتنا. 2022/5/19"، حيث شارك الابن الأكبر لأيقونة يوفنتوس وريال مدريد البالغ من العمر 27 عاماً، صورة له مع زوجته يحتضنان طفلتهما حديثة الولادة.



وشارك "إنزو" صورة لوالده ووالدته وهما يحملان الطفلة الصغيرة "سيا" وعلق قائلاً: "الجد والجدة". بدى الأجداد الجدد سعداء بلقاء حفيدتهما لأول مرة.

"زين الدين زيدان" يبتسم وهو يحمل "سيا" بين ذراعيه لأول مرة وتبدو الصغيرة مرتاحة جداً وزوجته "فيرونيك" بجانبه تبتسم للكاميرا.