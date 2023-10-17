نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب باكستان يكتب التاريخ للمرة الأولى في تصفيات المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب باكستان إنجاز تاريخي وذلك بعد التأهل للدور الثاني لتصفيات المونديال عقب الانتصار في مباراة اليوم.

وتفوقت باكستان على حساب كمبوديا بهدف نظيف ليحقق الانتصار الأول منذ خمس سنوات.

انتصار وأرقام قياسية بالجملة

المنتخب استطاع التأهل بشكل تاريخي كونه أول تأهل يحققه منذ ثلاثة عقود من المحاولات، حيث خرج من التصفيات الأولية في 1990 و1994 و1998 و2002، فيما لم يشارك في تصفيات 2006 قبل أن يواصل مسلسل الخروج المبكر من الدور الأول في تصفيات 2010 و2014 و2018 و2022.

وإضافة على ذلك تأتي هذه المباراة على ملعبه إسلام اباد منذ ثمان سنوات.

وبهذا التأهل اكتملت فرق المجموعة السابعة، التي تضم كل من السعودية والأردن وطاجيكستان.