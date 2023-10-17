نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. قنوات أبو ظبي الرياضية ترفض بيع حقوق الدوري الإفريقي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - رفضت قنوات أبو ظبي الرياضيه بيع حقوق الدوري الإفريقي لكرة القدم لاي قناة عربية.

سبب عدم بيع قنوات أبو ظبي الرياضية حقوق الدوري الإفريقي لاي قناة عربية

بسبب حصول قناة أبو ظبي الرياضيه على مباريات الدوري الإفريقي بشكل حصري على قنواتها المفتوحة.

يشارك 8 فرق في النسخة الأولي من الدوري الإفريقي لكرة القدم وهما الأهلي وانيميا النيجيري والوداد المغربي والترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي وبترو اتلتيكو الانجولي وصن داونز الجنوب افريقي.

تنطلق بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم يوم الجمعة القادمة بمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في مباراة ذهاب دور ربع النهائي على ملعب بنجامين مكابا الوطني بدار السلام في السادسة مساء.