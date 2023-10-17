نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاري كين يقود هجوم إنجلترا لمواجهة إيطاليا في تصفيات اليورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنحليزي الأول لكرة القدم عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره منتخب إيطاليا مساء اليوم الثلاثاء 17 اكتوبر 2023، في الجولة السابعة من تصفيات اليورو 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

ما هو تشكيل منتخب إنجلترا الرسمي لمواجهة إيطاليا بتصفيات يورو 2024؟

في حراسة المرمي: جوردان بيكفورد

في خط الدفاع: كايل والكر، جون ستونز، هاري ماغواير، كيران تيبير

في خط الوسط: ديكلان رايس، بيلينجهام، كالفن فيليبس

في خط الهجوم: راشفورد، هاري كين، فيل فودين.

تذاع أحداث مباراة منتخب إيطاليا ضد نظيره منتخب إنجلترا عبر قناة بي إن سبورتس 1 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات تصفيات اليورو 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 نايل سات



تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 عرب سات



التردد: 11547.

القمر الصناعي: عرب سات.

الإستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز 27500.

ما هو ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات اليورو 2024؟

إنجلترا، 13 نقطة

إيطاليا، 10 نقاط

أوكرانيا، 10 نقاط

مقدونيا الشمالية، 7 نقاط

مالطا، دون نقاط