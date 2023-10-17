نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سباليتي يعلن تشكيل إيطاليا الرسمي لمواجهة إنجلترا بتصفيات اليورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني للمنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره منتخب إنجلترا مساء اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2024، في الجولة الثامنة من تصفيات اليورو 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

تشكيل منتخب إيطاليا الرسمي لمواجهة إنجلترا في تصفيات اليورو 2024

في حراسة المرمي: جيانلويجي دوناروما

في خط الدفاع: دي لورينزو، جيورجيو سكالفيني ، أتشيربي، ديسنتي أودوجيو

في خط الوسط: دافيد فراتيسي ، بريان كريستانتي، نيكولو باريلا

في خط الهجوم: جانلوكا سكاماكا، ستيفن شعراوي، دومينيكو بيراردي.

تذاع أحداث مباراة منتخب إيطاليا ضد نظيره منتخب إنجلترا عبر قناة بي إن سبورت 1 الناقل الحصري لمشاهدة مباريات تصفيات اليورو 2024، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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معدل الترميز 27500.

ما هو ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات اليورو 2024؟

إنجلترا، 13 نقطة

إيطاليا، 10 نقاط

أوكرانيا، 10 نقاط

مقدونيا الشمالية، 7 نقاط

مالطا، دون نقاط