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أحمد جودة - القاهرة - لهذا السبب.. طرد مدرب منتخب مالي من مباراة المنتخب السعودي

عاجل- "تقاضي الرشوة وفعل غير أخلاقي"..طرد مدرب منتخب مالي من مباراة السعودية..حقق المنتخب المالي فوز قوي على نظيره منتخب السعودية، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم، وانتهي اللقاء بفوز المنتخب المالي بثلاثة أهداف مقابل هدف من المنتخب السعودي، وأقيم هذا اللقاء على ملعب مونيسيبال دي بورتيمايو بدولة البرتغال استعدادًا لبطولة كأس أمم آسيا القادمة، ومنافسات تصفيات كأس العالم 2026.

سجل اللاعب موسي دومبيا هدف التقدم لصالح منتخب مالي في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، واستمر تقدم المنتخب المالي ومع اقتراب نهاية الشوط الأول تحديدًا في الدقيقة 42 سجل هماري تراوري الهدف الثاني في شباك المنتخب السعودي، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب مالي.

عاجل- "تقاضي الرشوة وفعل غير أخلاقي"..طرد مدرب منتخب مالي من مباراة السعودية

مباراة منتخب مالي والسعودية

وفي بداية الشوط الثاني تحديدًا في الدقيقة 58 من عمر اللقاء أخرز سالم الدوسري هدف منتخب السعودية الوحيد، وفي الدقيقة 72 أحرز لاسين سيتايوكا الهدف الثالث في شباك المنتخب السعودي.

عاجل- "تقاضي الرشوة وفعل غير أخلاقي"..طرد مدرب منتخب مالي من مباراة السعودية

أشهر حكم مباراة منتخب مالي والسعودية، بطاقة حمراء في وجه مدرب منتخب مالي، بسبب اعتراضه على احتساب هدف سالم الدوسري، واتهم مدرب منتخب مالي حكم المباراة بتلقي الرشوة، وأشار الحكم إلى أن ما قام به مدرب منتخب مالي سوف يتم تدوين في تقرير حكم المباراة، مما يعرض المدرب إلى إيقاف طويل عن المباريات.

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تراجع أداء منتخب السعودية



وكان منتخب السعودية قد تعادل في مباراته الودية الأخيرة أمام نيجيريا بنتيجة 2-2 بالمواجهة التي جمعت بينهما مساء يوم الجمعة الماضي.



منتخب مالي يضرب شباك منتخب السعودية بثلاثة أهداف مقابل.. إحصائيات كارثية لـ مانشيني



-مانشيني منذ توليه تدريب السعودية لعب 4 مباريات، خسر 3 مباريات وتعادل في واحدة فقط



•كوستا ريكا 3-1 السعودية

•كوريا الجنوبية 1-0 السعودية

•نيجيريا 2-2 السعودية

•مالي 3-1 السعودية

سجل لاعبو منتخب السعودية في هذه المواجهات 4 أهداف، وتلقى المنتخب السعودي 9 أهداف.



لعنـة الأرجنتين تضرب منتخب السعودية

يذكر أن بعد فوز المنتخب السعودي على منتخب الأرجنتين في كأس العالم، لعب الأخضر 8 مباريات لم يحقق أي انتصار، وخسر 7 وتعادل في مباراة.