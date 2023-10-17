إنبي يعلن عودة نجم الفريق أمام البنك الأهلي في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لنادي إنبي بقيادة الكابتن تامر مصطفى عودة أحمد يوسف لاعب الفريق أمام البنك الأهلي في دوري نايل عقب انتهاء إيقافه.

سبب عودة أحمد يوسف أمام البنك الأهلي في دوري نايل

بسبب انتهاء إيقافه عقب حصوله على الطرد في مباراة طلائع الجيش في الجولة الثانية وغيابه عن مباراة بيراميدز في الجولة الماضية.

واصل نادي إنبي تدريباته مساء اليوم على ملعب بتروسبورت استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي في دوري نايل.

وخسر إنبي من نظيره بيراميدز بثلاثية دون رد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي لمواجهة البنك الأهلي ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم على ستاد بتروسبورت.