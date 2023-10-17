نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب السعودية يعاني في عهد روبرتو مانشيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش المنتخب السعودي نتائج متراجعة خلال المباريات الحالية وذلك بعد نهاية مباراة اليوم بالهزيمة أمام مالي بثلاثية مقابل هدف.

ومنذ تولي الإيطالي مسئولية القيادة الفنية في السابع والعشرون من شهر أغسطس الماضي إلا أن النتائج جاءت عكس الطموحات.

أرقام سلبية ومتراجعة في عهد الإيطالي

السعودية خاضت 4 مبارايات مع المدرب الإيطالي لم يحقق أي فوز فيهم.

فخلال المباريات الأربعة تلقى 3 هزائم اخرها كانت أمام المنتخب المالي، بينما جاء التعادل الوحيد أمام نيجيريا بهدفين لمثلهم في المباراة الودية الأولى.

وكان المنتخب السعودي قد ضمن التواجد في تصفيات الدور الثاني لمونديال العالم بجانب والأردن وطاجيكستان وباكستان.