تشكيل منتخب المغرب الرسمي لمواجهة ليبيريا في تصفيات أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ليبيريا في المباراة التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "أدرار"، فى لقاء مؤجل بينهما من الجولة السابعة بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة المغرب وليبيريا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل المغرب الرسمي لمواجهة ليبيريا في تصفيات أمم إفريقيا

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، غانم سايس، يحيى عطية الله.

خط الوسط: عز الدين أوناحي، بلال الخنوس، أمين حارث، أسامة العزوزي.

خط الهجوم: عبد الصمد الزلزولي، أيوب الكعبي.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد ليبيريا في تصفيات أمم إفريقيا 2023

تذاع مباراة المغرب ضد ليبيريا مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 6HD، بتعليق المعلق المغربي جواد بدة.