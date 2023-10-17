نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 مهام انتحارية تنتظر مجلس الزمالك القادم "تقرير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أيام قليلة تفصلنا على انطلاق ماراثون انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك لفترة جديدة تبدأ من أكتوبر 2023 وتنتهي في أكتوبر 2027.

وتُقام الجمعية العمومية بنادي الزمالك؛ لانتخاب مجلس إدارة جديد للقلعة البيضاء يوم 20 أكتوبر الجاري تحت إشراف اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون النادي الأبيض بقيادة الدكتور عماد البناني.

ويعد حسين لبيب وفاروق جعفر وعمر هريدي أبرز المرشحين على منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بينما يشهد منصب النائب منافسة قوية بين هاني العتال وهشام نصر.

ويستعرض موقع دوت الخليج الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية أبرز القضايا والملفات الشائكة التي تنتظر مجلس إدارة نادي الزمالك القادم.

القضايا والطعون

عانى نادي الزمالك خلال السنوات الأخيرة من كثرة الدعاوى القضائية المقامة لدى ساحات المحاكم، والتي أثرت بالسلب على استقرار النادي.

ويواجه مجلس إدارة نادي الزمالك القادم خطر إقامة دعاوى قضائية تستهدف بطلان انتخابات النادي؛ ومن ثم العودة لنقطة الصفر في حال صدور حكم ضد العملية الانتخابية المرتقبة بالنادي الأبيض.

وخرج حسام المندوه المرشح على منصب أمين الصندوق بنادي الزمالك من العملية الانتخابية بعد صدور حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة باستبعاده بعد قبول الطعن المقدم من عبدالمجيد سليم عبدالصبور، عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك.

وينتظر حسام المندوه تحديد مصيره مساء غد الأربعاء حيث حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة الغد؛ لنظر الطعن المقدم من عضو مجلس النواب ضد قرار محكمة القضاء الإداري باستبعاده من انتخابات القلعة البيضاء.

ورفضت محكمة القضاء الإداري الطعون المقدمة لاستبعاد حسين لبيب وأعضاء قائمته من انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك القادمة.

الأزمة المالية الطاحنة

ويشهد نادي الزمالك حاليًا أزمة مالية طاحنة لا سيما بعد الحجز الإداري القائم من مصلحة الضرائب على حسابات النادي البنكية وعدم توافر سيولة مالية داخل خزينة النادي.

ويواجه مجلس إدارة نادي الزمالك تحدي كبير؛ لتوفير مداخيل مالية تُنعش خزينة القلعة البيضاء تلبيةً لاحتياجات الألعاب الرياضية من فرق وأجهزة فنية وكذلك توفير عملة صعبة لدفع مستحقات الأجانب بالنادي الأبيض.

فرع النادي الجديد وستاد الزمالك

التحدي الإنشائي الأبرز الذي ينتظر مجلس إدارة نادي الزمالك القادم، هو تحقيق حلم الجمعية العمومية وجماهير الزمالك بالبدء التنفيذي في إنشاء فرع النادي الجديد بمدينة السادس من أكتوبر وكذلك ستاد الزمالك.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك المستقيل قد أعلن لاحقا عن البدء في إنشاء فرع النادي الجديد وستاد الزمالك ولكن دون تحرك فعلي على أرض الواقع.

ويبقى مجلس إدارة نادي الزمالك القادم أمام تحدي صعب؛ لإنشاء الفرع الجديد في أسرع وقت؛ لتجنب سحب الأرض المملوكة لنادي الزمالك.

غرامة سبورتينج لشبونة وقضايا فيفا

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم قرارًا بمنع نادي الزمالك من قيد صفقاته الجديدة لمدة ثلاثة فترات بعد صدور حكم نهائي لصالح نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي بغرامة 1.5 مليون دولار في قضية محمود عبد الرازق شيكابالا.

وينتظر مجلس إدارة نادي الزمالك القادم قضية من لاعب الأبيض السابق خالد بو طيب لاسيّما بعدما أصدرت المحكمة الرياضية الدولية قرارًا بتغريم نادي الزمالك 1.9 مليون يورو في القضية المرفوعة من المغربي.

قضية خالد بو طيب ليست الوحيدة التي تنتظر مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد؛ ولكن هناك قضايا أخرى تحتاج إلى تسوية وأبرزهم حل أزمة مستحقات المدرب البرتغالي السابق لفريق الزمالك جايمي باتشيكو.

تمديد عقد أحمد فتوح

وينتهي عقد الظهير الأيسر الدولي أحمد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له التوقيع لأي نادي بشكل مجاني خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

ويُعد تمديد عقد أحمد فتوح مع نادي الزمالك مطلبًا جماهيرًا؛ لتجنب تكرار سيناريو إمام عاشور ورحيل اللاعب لصفوف الأهلي الغريم التقليدي بشكل مجاني.

ويواجه مجلس إدارة نادي الزمالك مطالب مالية ضخمة لفتوح حيث طلب اللاعب الحصول على منحة تعاقد تصل إلى خمسين مليون جنيه بالإضافة إلى عقد لمدة ثلاثة سنوات مقابل 150 مليون جنيه.

الحفاظ على قوام الفريق وتدعيم فريق الكرة وألعاب الصالات

التحدي الأبرز الذي ينتظر مجلس القلعة البيضاء هو الحفاظ على قوام فريق الكرة في الفترة المقبلة، حيث ينتهي عقد محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع النادي بنهاية الموسم الجاري وكذلك محمود علاء.

وتنتظر جماهير الزمالك تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض بصفقات جديدة خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية أي بعد شهرين ونص من الآن.

وأعلن المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن حاجته الفنية للتعاقد مع أربعة لاعبين في الميركاتو الشتوي المقبل، لا سيما بعد حرمان الفريق من جلب صفقات جديدة بسبب قضية مستحقات سبورتينج لشبونة البرتغالي.

تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ليس فقط التحدي الوحيد على مستوى الصفقات، بل ينتظر الجمهور الأبيض تدعيم فريق الطائرة والسلة واليد بالنادي بصفقات مميزة؛ لضمان المنافسة على كافة الألقاب في الموسم الجاري.

