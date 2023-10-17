نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ماينز يفسخ التعاقد مع أنور الغازي بعد دعمه للقضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ نادي ماينز الألماني قرارًا صارمًا بفسخ التعاقد مع أنور الغازي نجم الفريق الكروي الأول بنادي أستون فيلا الإنجليزي السابق بعد تضامنه مع القضية الفلسطينية.

وقام اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا بمشاركة منشورًا على موقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام”، لدعم القضية الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني.

ماينز يقرر إيقاف أنور الغازي

ونشر النادي الألماني موقفه من أنور الغاز في بيان وجاء كالتالي: "النادي يعفي أنور الغازي من تدريباته ومهامه المتعلقة بالفريق.

"وهذا القرار جاء نتيجة مشاركته منشور على وسائل التواصل الاجتماعي تم حذفه منذ ذلك الحين من قبل الشاب البالغ من العمر 28 عامًا والذي ظهر مساء الأحد. واتخذ الغازي في هذا المنشور موقفًا من الصراع المستمر في الشرق الأوسط والذي اعتبره النادي غير مقبول.

"قبل اتخاذ هذا القرار، خاض النادي واللاعب مناقشة متعمقة. يحترم ماينز حقيقة أن هناك وجهات نظر مختلفة حول الصراع المعقد المستمر منذ عقود في الشرق الأوسط.

"ومع ذلك، فإن النادي ينأى بنفسه عن محتوى منشور وسائل التواصل الاجتماعي المعني، لأنه لا يتوافق مع قيم النادي لذلك نوجه الشكر لأنور الغازي على الفترة التي قضاها مع الفريق".

وتم فسخ التعاقد مع أنور الغازي من قبل نادي ماينز بعد أقل من شهر من انضمامه للنادي الألماني.