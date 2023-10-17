علي ماهر يدرس مباريات طلائع الجيش الماضية في دوري نايل بالفيديو

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أحمد جودة - القاهرة - يدرس علي ماهر المدير الفني للنادي المصري مباريات طلائع الجيش الماضيه في دوري نايل بالفيديو قبل مواجهة الفريقين في دوري نايل.

سبب دراسة علي ماهر مباريات طلائع الجيش الماضيه الفيديو

لمعرفة نقاط القوة والضعف لنادي طلائع الجيش قبل مغادرته الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

يواصل النادي المصري تدريباته مساء اليوم على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في دوري نايل.

حقق المصري الفوز على الداخلية بثلاثية مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة طلائع الجيش ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ستاد برج العرب.