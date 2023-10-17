عاجل.. بيان تاريخي من نجم الأهلي لدعم القضية الفلسطينية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تضامنه مع القضية الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني في بيانًا تاريخيًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ونشر محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي بيانًا تاريخيًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “ فيسبوك”، عن الصراع الحالي بين أبناء غزة وإسرائيل.

بيان محمد عبدالمنعم لدعم القضية الفلسطينية

وكتب محمد عبد المنعم بيانًا تاريخيًا كالتالي:" محمد عبد المنعم لاعب النادي الأهلي عبر فيس بوك:

وقال:" إن العالم يطالبنا بالتزام الصمت وغض البصر عما يحدث للأطفال والأبرياء في غزة تحت أنظار المجتمع الدولي".



وأضاف:" مدينة بأكملها محاصرة منذ أكثر من 10 أيام، وتمارس كافة الانتهاكات بحق أهلها. ويتم قصفهم بالطائرات والمدفعية والأسل حة والغازات المحرمة دوليًا. أطفال يقت لون بد م بارد ويق.تل النساء والرجال أمام أعين الأطفال. وتهدم المنازل والطرقات، ويحرمون من الماء والكهرباء والوقود وأدوات الإغاثة. يقت.لون المسعفين ويطالبون المدنيين بالخروج بسلام، فيتعرضون للقصف أثناء الخروج".



وتابع:" كفى ظلمًا وقهرًا. واكتظت المدينة بالموتى، وكانت رائحة الدم تفوح من كل مكان، ووضعت الجثث في ثلاجات الطعام، وامتلأت الطرقات. وأي ظلم بعد كل ما نراه؟ فهل يرى أصدقاؤنا غير العرب ما يحدث لنا وما يحدث في بلادنا؟ هل يحكمون ضمائرهم ويتغلبون على الإنسانية كما يطلبون منا دائما؟ هل العادات والثقافة؟ لا تدين وترفض إلا عندما تكون أنت المتضرر ولا تتكلم إذا كنت بعيدا عن الأحداث.



وأشار" ولكننا نقول لكم إن فلسطين صاحبة الأرض وصاحبة الحقوق، وقد قدم شعبها المستضعف آلاف الشهداء في سبيل الدفاع عن وطنه ودينه ومقدساته.

إلى كل شعوب العالم، كفى صمتًا وخوفًا وتبريرًا".

واختتم:" لا يوجد شيء على وجه الأرض يدعوكم إلى دعم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، أوقفوا القتل وأعيدوا الحياة وافتحوا المعابر أمام المساعدات الإنسانية من أجل حق الأبرياء في الحياة".