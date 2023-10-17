غزل المحلة يفوز على الإتصالات 2-0

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق غزل المحلة فوزًا صعبًا خارج الديار على المصرية للإتصالات بهدفين دون مقابل في المباراة التي اقيمت بينهما باستاد السلام في أخر لقاءات الجولة الرابعة لدوري المحترفين.

خاض غزل المحلة اللقاء بتشكيل مكون من عمرو شعبان وعمرو الجزار ومحمد حجازي وأحمد طارق وشيكو محارب وعبدالرحمن بودي ومحمود غالي ومحمد جابر وعبده يحيى ورجب مروان وتشارلز باسي.

فيما خاض الإتصالات اللقاء بتشكيل مكون من محمود الغرباوي وعبدالرحمن فؤاد ومحمد أمين ومحمد ياسر وطارق سامي وعلي محمد علي ومصطفى محمود محمد وأحمد سعيد كمال ومحمود محمود عبد الواحد وسيف الدين علي وحسام أحمد.

أحرز هدفي اللقاء اللاعب "عبده يحيى" في الدقيقة (46) من بداية الشوط الثاني وخالد الاخميمي في الدقيقة (88).



جاءت أحداث اللقاء حماسية ومثيرة وضغط غزل المحلة على دفاعات المصرية للاتصالات وكاد الافريقي "تشارلز باسي" أن يدرك الهدف الأول لزعيم الفلاحين من تسديدة قوية تصدى لها "محمود الغرباوي" حارس الإتصالات.

فيما حاول فريق الإتصالات الوصول لمرمى المحلة قابله دفاع محكم من الضيوف إلى أن الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني ينجح اللاعب "عبده يحيى" في إحراز الهدف الأول للفريق المحلاوي بعدما تلقى تمريره طوليه من "عمرو الجزار" انفرد بالمرمى وسدد الكرة تصدى لها الحارس "محمود الغرباوي" واصطدمت بقدم أحدٍ مدافعي الإتصالات وتحولت إلى داخل المرمى، حاول فريق الإتصالات العودة بالنتيجة وكاد "عبدالرحمن فؤاد" أن يعادل النتيجة بضربة رأسية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى "عمرو شعبان.وأضاع اللاعب "محمد شاهين" فرصة مؤكدة للتسجيل من ضربة راسية تصدى لها ببراعة حارس المحلة. وفي الدقيقة (88) ينجح اللاعب "خالد الاخميمي" في إحراز الهدف الثاني من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.