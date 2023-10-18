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أحمد جودة - القاهرة - اجتمع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع اللاعبين الدوليين، على هامش مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

كولر يتحدث مع الدوليين قبل مواجهة سيمبا التنزاني

وحرص كولر على الحديث مع الدوليين عقب انتهاء مهمتهم مع المنتخب الوطني، وخوض لقاءين وديين أمام زامبيا والجزائر بالإمارات ضمن الأجندة الدولية.

وقام اللاعبون الدوليون بتنفيذ برنامج استشفائي اليوم، للتخلص من حالة الإجهاد وتجهيزهم للمشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية.

وتواجد جميع اللاعبين الدوليين اليوم في التتش باستثناء علي معلول، وشارك أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا في التدريبات الجماعية.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة سيمبا، التي تقام يوم الجمعة المقبل في تنزانيا، في ضربة البداية للفريق ببطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

ويسبق الكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، البعثة، للاطمئنان على كافة الترتيبات الإدارية وتذليل أي صعاب أن وجدت، وتوفير كافة الأجواء التي تساعد الجهاز الفني على تحقيق أهدافه.

