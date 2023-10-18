خالد جلال يضع لائحة جديدة لاعبي فاركو قبل مواجهة الإسماعيلي

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أحمد جودة - القاهرة - قرر خالد جلال المدير الفني لنادي فاركو وضع لائحة جديدة خاصة بالمكافأت لاعبي فاركو قبل مواجهة الإسماعيلي في دوري نايل.

سبب وضع خالد جلال لائحة جديدة للاعبين قبل مواجهة الإسماعيلي

لتحفيز اللاعبين على تحقيق الفوز على الإسماعيلي وحصد الثلاث نقاط للهروب من شبح الهبوط إلي دوري القسم الثاني الموسم الجديد.

واصل نادي فاركو تدريباته مساء اليوم على ملعب نادي فاركو استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في دوري نايل.

وتعادل فاركو مع نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين لكل فريق ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو لمواجهة الإسماعيلي ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم على ستاد الإسماعيلية.