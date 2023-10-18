نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنافسة مشتعلة علي صدارة بين غزل المحلة ولافيينا في دوري المحترفين القسم التاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مساء اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة الرابعة، ضمن منافسات دوري المحترفين القسم التاني، موسم 2023-2024، بعد فوز فريق غزل المحلة على المصرية للاتصالات.

وجاءت نتائج الجولة الرابعة على النحو التالي:

فازت جمهورية شبين على أسوان بهدفين مقابل هدف، وبالنتيجة فازت بنفسها راية على النصر للتعدين، وفازت القناة على دكرنس بهدفين نظيفين، وبالنتيجة نفسها فازت غزل المحلة على مصر للاتصالات.

وفاز لافيينا على بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبترول أسيوط على النجوم بغرض دون رد.

وتعادل مصر المقاصة مع بروكسي الثلاثة أهداف لكل منهما، وتعادل طن مكادي مع الحرس الحدودي لكل منهما، وبالنتيجة تعادل نفسه مع السكة الحديد، ووادي دجلة مع أبوقير للأسمدة.

ترتيب دوري المحترفين

وجاء ترتيب دوري المحترفين على النحو التالي:

1-لافيينا برصيد 10 نقاط

2-غزل المحلة برصيد 10 نقاط

3-بتروجت برصيد 9 نقاط

4-حرس الحدود برصيد 8 نقاط

5-القناة برصيد 7 نقاط

6- المصرية للاتصالات برصيد 6 نقاط

7-بترول أسيوط برصيد 6 نقاط

8-وادي دجلة برصيد 6 نقاط

9-السكة الحديد برصيد 6 نقاط

10-بروكسي برصيد 5 نقاط

11-راية برصيد 5 نقاط

12-طنطا برصيد 5 نقاط

13-مكادي برصيد 4 نقاط

14-أبوقير للأسمدة برصيد 4 نقاط

15-دكرنس برصيد 4 نقاط

16-جمهورية شبين برصيد 4 نقاط

17- أسوان برصيد 3 نقاط

18-مصر المقاصة برصيد نقطتين

19-النصر للتعدين برصيد نقطة واحدة

20-النجوم برصيد نقطة واحدة