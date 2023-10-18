نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الأهلي اليوم.. موقف عاشور وقائمة كأس العالم وبطولة جديدة للسباحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "دوت الخليج الرياضي "أخبار الأهلي اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة الحمراء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الأهلي على مدار ال24 ساعة الماضية على النحو التالي:

موفق إمام عاشور من مباراة سيمبا

كشف مصدر داخل النادي الأهلي للفجر الرياضي، عن الجاهزية من الناحية الطبية للاعب إمام عاشور بخصوص مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي، أمام فريق سيمبا التنزاني.

ويغادر اللاعب إمام عاشور مع بعثة الفريق إلى الأراضي التنزانية غدًا الأربعاء، على متن طائرة خاصة، لخوض أول مباريات الفريق في بطولة الدوري الأفريقي.



قائمة كأس العالم للأندية

قرر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إرسال القائمة الأولية للفريق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2022/2023، وذلك في أواخر الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي في مباراته الأولى من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في المملكة العربية السعودية، الفائز من مباراة فريق الاتحاد السعودي ونظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي.



سباحة الأهلي تحصد بطولة الجمهورية

حصدت فرق السباحة بالنادي الأهلي رجال وسيدات، وكذلك فريق الناشئين والناشئات على الكأس العام ببطولة الجمهورية للمياه المفتوحة.

وحقق لاعبو فريق الأهلي للسباحة المركز الأول في منافسات العمومي للرجال والسيدات، كما حصل فريق الناشئين والناشئات على بطولة المياه المفتوحة بالإسكندرية.