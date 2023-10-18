نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الزمالك اليوم.. عودة أوسوريو وملخص مران الفريق وفوز جديد لليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "دوت الخليج الرياضي "أخبار الزمالك اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة البيضاء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الزمالك على مدار ال24 ساعة الماضية على النحو التالي:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب الترسانة، وذلك تحت إشراف المدرب العام للفريق مدحت عبد الهادي، في إطار استعدادات الفريق لمباراة سموحة ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأدى اللاعب حاتم سكر بعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، في إطار البرنامج التأهيلي للاعب للتخلص من الإصابة.

وخصصت فقرة خلال مران اليوم للتصويب على المرمى، وكذلك إتقان الكرات العرضية والتعامل معها.

وخضع اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري إلى بعض التدريبات الإضافية خلال مران الفريق اليوم، لاستعادة مستواه الفني خلال الفترة المقبلة.

موعد وصول أوسوريو

أعلن مدير الكرة بنادي الزمالك عبد الواحد السيد عن موعد وصول أوسوريو المدير الفني الكولومبي للقلعة البيضاء، والذي أكد وصوله إلى مطار القاهرة مساء اليوم الثلاثاء.

ويقود أوسوريو مران الفريق غدًا الأربعاء على ملعب الترسانة، بعد رحلة قصيرة قضاها المدرب الكولومبي في بلاده للاطمئنان على أسرته.

يد الزمالك تتخطى الشمس

نجح لاعبو فريق كرة اليد بنادي الزمالك من تحقيق الفوز على نظيره فريق الشمس، في إطار مباريات الجولة العاشرة من دوري محترفي كرة اليد رجال.

واستطاع لاعبو الزمالك في تحقيق الفوز بنتيجة 43 - 27، وانتهت أحداث شوط المباراة الأول بتقدم الزمالك بنتيجة 23 - 13.