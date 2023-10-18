نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهيب عبدالهادي يعلن عن مفاجأة لجماهير النادي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن مفاجأة لجماهير المارد الأحمر قبل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في بطولة الدوري الأفريقي.

مهيب عبدالهادي يعلن عن مفاجأة لجماهير النادي الأهلي

ونشر مهيب عبدالهادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ": "الأهلي يؤكد جاهزية إمام عاشور لمباراة سيمبا التنزانى فى دار السلام،ومشاركته أساسيا وفقا لرؤية كولر".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أكتوبر في إطار ذهاب اول جولات الدوري الأفريقي.

وتقام مباراة النادي الأهلي ونظيره سيمبا التنزاني في السادسة مساءًا، فى العاصمة دار السلام، بافتتاح مباريات الدورى الأفريقي لكرة القدم، ويبث اللقاء على قناة أبوظبى الرياضية.