نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بريمونتادا تاريخية.. منتخب إنجلترا يعمق جراح إيطاليا بثلاثية وتتأهل إلى يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن منتخب إنجلترا من تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره منتخب إيطاليا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، في الجولة الثامنة من تصفيات اليورو 2024.

وانطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

أحداث مباراة إنجلترا ضد نظيره إيطاليا في تصفيات اليورو 2024

سيطر منتخب إيطاليا على مجريات الشوط الأول من عمر المباراة، حتي افتتح اللاعب جيانلوكا سكاماكا أهداف المباراة في شباك المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 15 من عمر المباراة.

وأدرك هاري كين مهاجم منتخب إنجلترا هدف التعادل في شباك منتخب إيطاليا في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد عرقلة جود بيلينجهام.

سجل ماركوس راشفورد الهدف الثاني في شباك دوناروما حارس مرمي منتخب إيطاليا في الدقيقة 57 من أحداث الشوط الثاني من عمر واحداث المباراة.

أضاف المهاجم هاري كين الهدف الثالث في شباك دوناروما حارس مرمي منتخب إيطاليا في الدقيقة 77 من زمن الشوط الثاني من عمر وأحداث المباراة، حتي انتهت المباراة بفوز المنتخب الإنجليزي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

ما هو ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات اليورو 2024؟

إنجلترا، 16 نقطة

أوكرانيا، 13 نقاط

إيطاليا، 10 نقاط

مقدونيا الشمالية، 7 نقاط

مالطا، دون نقاط