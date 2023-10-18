نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريبات بدنية وتقسيمة قوية للاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني بالدوري الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيمبا المقرر لها يوم الجمعة المقبل في تنزانيا، ضمن منافسات دور الثمانية للدوري الإفريقي لكرة القدم.

وخاض لاعبو الفريق فقرة إحماء وتدريبات بدنية في بداية المران، قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وشارك أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا في التدريبات الجماعية، فيما خاض باقي اللاعبين الدوليين تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على الحديث مع الدوليين على هامش مران الفريق، عقب انتهاء مهمتهم مع المنتخب الوطني، وخوض لقاءين وديين أمام زامبيا والجزائر بالإمارات ضمن الأجندة الدولية.

وخاض رباعي حراسة المرمى، مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، وثنائي الناشئين طارق حسن مواليد ٢٠٠٣، وعمر كامل ٢٠٠٦، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

وواصل الثنائي كريم فؤاد ومحمود متولي تنفيذ البرنامج التأهيلي، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي على هامش مران الفريق.

ويسبق الكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، البعثة للاطمئنان على كافة الترتيبات الإدارية، وتذليل أي صعاب إن وجدت، وتوفير كافة الأجواء التي تساعد الجهاز الفني على تحقيق أهدافه.