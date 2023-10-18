نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة منتخب إنجلترا ضد إيطاليا في تصفيات اليورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة منتخب إنجلترا ضد نظيره منتخب إيطاليا بفوز المنتخب الانجليزي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، في الجولة الثامنة من تصفيات اليورو 2024.

أهداف مباراة منتخب إيطاليا ضد إنجلترا في تصفيات اليورو 2024

سجل جيانلوكا سكاماكا لاعب منتخب إيطاليا الهدف الأول في شباك المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول من عمر وأحداث المباراة.

وأدرك هاري كين مهاجم منتخب إنجلترا هدف التعادل في شباك منتخب إيطاليا في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة ليسددها كين علي يسار دوناروما.

أضاف ماركوس راشفورد الهدف الثاني في شباك دوناروما حارس مرمي منتخب إيطاليا في الدقيقة 57 من أحداث الشوط الثاني من عمر واحداث المباراة.

سجل المهاجم هاري كين الهدف الثالث في شباك دوناروما حارس مرمي منتخب إيطاليا في الدقيقة 77 من زمن الشوط الثاني من عمر وأحداث المباراة.

