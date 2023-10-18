انت الان تتابع خبر أول رد من الفرعون المصري محمد صلاح بعد هجوم الجمهور عليه يصدم الجميع.. المفاجأة بما تبرع به النجم للشعب الفلسطيني! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حرص النجم المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح على توضيح موقفه من العدوان الإسرائيلي، على غزة، بعد تعرضه لانتقادات من روادمواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن الهلال الأحمر المصري، عن تبرع محمد صلاح لصالح فلسطين، حيث صرح الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، بأن اللاعب الدولي لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، تبرع بمبلغ مالي لدعم الشعب الفلسطيني. وأوضح المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، بأن اللاعب رفض الإفصاح عن قيمة التبرع.

وفي السياق واجه اللاعب المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، هجوم شرس من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعتراضاً منهم على عدم حديثه عن ما يعانيه أهل غزة باعتباره واحداً من المؤثرين في العالم. وانتقلت تلك الانتقادات إلى شاشات التلفاز بحديث بعض الإعلاميين المصريين عن مطالبته بالحديث عن ما يتعرض له الفلسطينيون على مدار 7 أيام.

وأعلن الهلال الأحمر المصري، عن تبرع محمد صلاح لصالح فلسطين، حيث صرح الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، بأن اللاعب الدولي لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، تبرع بمبلغ مالي لدعم الشعب الفلسطيني. وأوضح المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، بأن اللاعب رفض الإفصاح عن قيمة التبرع.

وفي السياق واجه اللاعب المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، هجوم شرس من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعتراضاً منهم على عدم حديثه عن ما يعانيه أهل غزة باعتباره واحداً من المؤثرين في اعالم

الإعلامي عمرو أديب قال أن محمد صلاح ربما لا يعلم كيف يأخذ قراراً صحيحاً الآن بعد أن بدأ الهجوم عليه، موجهاً له رسالة من خلال إحدى حلقات برنامجه على قناة MBC يواصل عمرو أديب رسالته:

"الناس كلها شايفاك فخر العرب، وفخر العرب مينفعش يتخلى عن العرب، وهم محتاجينه، أنا عارف مشاعرك وأد إيه إنت إنسان محترم، وجواك مشاعر نبيلة تجاه إخواننا الفلسطينيين".وتابع: "قد يكون هناك سياسة ما جوه النادي، إن مفيش لاعب يعبر عن نفسه بشكل سياسي، قد يكون هناك حد جنبك قالك بلاش عشان شكلك أو ده ممكن يعملك مشكلة، إنت محدش يقدر يعملك مشكلة، إنت قوي ومحبوب وموهوب، ومحدش هيزعل أبدًا إنك واقف جنب أهلك ودينك، إنت دلوقتي قدام الاختيار