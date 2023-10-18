نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب المغرب يحقق فوز عريض على ليبيريا بثلاثية في ختام مشواره في تصفيات إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب المغرب في تحقيق فوز كبير أمام نظيره ليبيريا بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "أدرار"، فى لقاء مؤجل بينهما من الجولة السادسة بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ويحتل أسود الأطلس بعد هذا الفوز صدارة المجموعة الحادية عشر برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في ثلاث مباريات وخسارة لقاء وحيد، فيما يحتل منتخب ليبيريا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل في مباراة وخسارة ثلاثة لقاءات.

أحداث مباراة المغرب وليبيريا في تصفيات أمم إفريقيا 2023

سجل أمين حارث أول أهداف اللقاء لصالح المغرب في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، وتحديدًا في الدقيقة 2+45، بعد تمريرة من أشرف حكيمي من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها حارث بتسديدة أرضية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف أيوب الكعبي الهدف الثاني لصالح المغرب في الدقيقة 59 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها يحي عطية الله، نفذها الكعبي بشكل رائع على طريقة "بانينكا"، سكنت الشباك في أعلى منتصف المرمى.

وعزز أمين العدلي التقدم بالهدف الثالث لصالح المغرب في الدقيقة 89، بعد تمريرة بالخطأ من مدافع ليبيريا لتتهيأ أمام أقدام العدلي الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.