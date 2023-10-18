نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدارة غزل المحلة تنعي شهداء مستشفى العمداني بغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقدم المهندس وليد خليل -رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة واللاعبون والأجهزة الفنيـة بخالص التعـازي للشعب الفلسطيني في شهداء مستشفى المعمداني بقطاع غـزة والذين راحوا ضحيـة القصف الغاشم المتعمد على المستشفى مساء يـوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، داعين الله عز وجل أن يلهم أهل فلسطين الغاليـة الصبر والصمود.

بيان إدارة غزل المحلة

وكان غزل المحلة قد حقق الفوز على المصرية للاتصالات بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.

وبهذا الفوز رفع غزل المحلة رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني خلف لافيينا الذي يتفوق بفارق الأهداف، بينما توقف رصيد المصرية للاتصالات عند النقطة 6.

وتنقل مباريات دوري المحترفين هذا الموسم عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.