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أحمد جودة - القاهرة - عاجل| "عمرو السولية" ينفجر من الغضب بسبب قصف مستشفي الاهلي المعمداني

عاجل| "عمرو السولية" ينفجر من الغضب بسبب قصف مستشفي الاهلي المعمداني، يتصدر حاليًا المشهد عبر محركات البحث جوجل خلال وخلال الساعات القليلة الماضية، ما يحدث في فلسطين وقطاع غزة الآن.

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وقُصفت مساء أمس الثلاثاء مستشفى الأهلي المعمداني إحدى مستشفيات قطاع غزة في فلسطين، من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى استشهاد عدد كبير من المدنيين داخل المستشفى من الشباب والنساء والأطفال.

مما أسفر ذلك عن اشتعال موجة من الغضب الشديد، من جانب العرب والدول العربية ونجوم الفن والوسط الرياضي حوال العالم، والوطن العربي.

عاجل| "عمرو السولية" ينفجر من الغضب بسبب قصف مستشفي الاهلي المعمداني

عاجل| "عمرو السولية" ينفجر من الغضب بسبب قصف مستشفي الاهلي المعمداني

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها، وتوفر كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وقطاع غزة الآن.

عمرو السولية يعبر عن غضبه مما حدث في غزة

وعلق عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عما حدث في مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي الشهير "إكس" تويتر سابقًا.

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وكتب السولية: "لا أعرف ما اكتبه ليعبر عن الذي بداخلي ننام ونستيقظ على مجزرة جديدة فى حق أخواتنا فى غزة، إبادة جماعية لشعب يدافع عن أرضه عن حقه عن شرفه والعالم كله يشاهد من بعيد".

تابع: "هناك دول لا ترى الذي يحدث، ثم يتكلمون حقوق الإنسان وحرية الرأى، وهي تمنع الناس من قول رأيها".

وأضاف: "الحقيقة أن هناك دول كتير بتزيفها وبتحجبها لا يعرفون أن يوجد ربنا يرى ومطلع على كل شئ، لا يوجد شئ قادر على عمله، غير الدعاء لله هو وحده القادر على الصهاينة والقتلة".

وأتم: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ".

عاجل| "عمرو السولية" ينفجر من الغضب بسبب قصف مستشفي الاهلي المعمداني

قصف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الصواريخ نحو قصف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، مساء أمس الثلاثاء وقع أثر ذلك القصف عدد كبير من الشهداء والضحايا من أهل غزة.

حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن يفوق عدد شهداء قصف مستشفى الأهلي المعمداني بعد قصفها من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فوق أكثر من 500 شهيد في المجزرة الإسرائيلية بغزة.

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وكانت بدأت تلك الاشتباكات بين فلسطين وإسرائيل، منذ يوم السبت الماضي 7 أكتوبر، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بعملية طوفان الأقصى، ليرد الكيان الصهيوني بحملة السيوف الحديدية، الذي وقع على إثرها فوق 3000 شهيد حتى الآن.