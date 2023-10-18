ميدو يوجه رسالة خاصة لـ الجمعية العمومية بنادي الزمالك قبل الانتخابات

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أحمد جودة - القاهرة - وجه أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق رسالة خاصة إلى أعضاء الجمعية العمومية بالقلعة البيضاء، قبل انتخابات النادي المقبلة.

ميدو يوجه رسالة خاصة لأعضاء الزمالك

ومن المقرر أن تقام انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، يوم العشرين من شهر أكتوبر الجاري، لخلافة مجلس مرتضى منصور المعزول.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "انتخابات الزمالك تاريخية، ورسالتي لأعضاء الجمعية العمومية، أنتم لا تمثلون أنفسكم فقط، ولكن تمثلون ملايين من جماهير الزمالك".

وتابع: "الفوارق واضحة بين المُرشحين في الانتخابات وواضحة للطفل الصغير".

واستكمل ميدو: "لا تنتخبوا أي مجموعة من الممكن أن تكون غير متناغمة".