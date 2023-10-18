نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرشح الزمالك يزف بشرى سارة للجماهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زف هاني شكري، المرشح على عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، بشرى سارة لجماهير القلعة البيضاء، بشأن فرع النادي في أكتوبر.

هشام نصر يكشف خطة إنشاء فرع الزمالك

وأوضح هاني شكري في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هشام نصر وضع خطة لإنشاء المرحلة الأولى لفرع الزمالك بأكتوبر خلال 18 شهرًا".

واختتم: "كل فرد في القائمة الموحدة له تخصص خاص".

جدير بالذكر أن انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك من المقرر أن تقام يوم العشرين من شهر أكتوبر الجاري، لخلافة مجلس مرتضى منصور المعزول.

من جهة أخرى، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم السبت 21 أكتوبر الجاري.