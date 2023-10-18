نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة بشأن منافسة الأهلي والزمالك على ضم عمر كمال عبد الواحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بشأن موقف عمر كمال عبد الواحد من الرحيل عن فيوتشر خلال الفترة المقبلة.

من يتعاقد مع عمر كمال عبد الواحد؟

وأكد الإعلامي محمد شبانة، أن عمر كمال عبد الواحد لاعب منتخب مصر وفريق مودرن فيوتشر، أصبح (نجم الشباك) في الانتقالات الشتوية القادمة، بعدما أصبح محل اهتمام الأندية الكبيرة في مصر، خصوصا في ظل تألقه الملحوظ منذ بداية الموسم الجاري.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "فيوتشر بدأ بشكل جيد في بداية الدوري المصري وصعد لدور المجموعات بالكونفدرالية، وفوجئ الجميع بتألق أكثر من لاعب في الفريق رغم رحيل أكثر من لاعب في بداية الموسم".

وأضاف: "الأهلي يفكر بقوة في ضم عمر كمال عبدالواحد، وكذلك الزمالك يسعى لضمه".