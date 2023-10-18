هاني شكري يكشف أولى قرارات مجلس الزمالك الجديد حال فوزه

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أحمد جودة - القاهرة - كشف هاني شكري، المرشح على عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أولى قرارات المجلس الجديد في حال فوزه بالانتخابات.

أول قرار من مجلس إدارة الزمالك

وأكد هاني شكري أن إنشاء شركة كرة القدم ستكون أولى قرارات مجلس إدارة الزمالك الجديد حال نجاح القائمة الموحدة.

وأشار هاني شكري في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إنشاء شركة كرة القدم ستكون أولى قرارات مجلس إدارة الزمالك الجديد حال نجاح القائمة الموحدة".

وأضاف: "أحمد فتوح لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لي، وكنت أتمنى الحفاظ على القوام الأساسي بعد الفوز بـ الدوري مرتين على التوالي".

جدير بالذكر أن انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك من المقرر أن تقام يوم العشرين من شهر أكتوبر الجاري.