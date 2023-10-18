عاجل.. سبب رفض هاني العتال التواجد في القائمة الموحدة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف هاني شكري، المرشح على منصب عضوية نادي الزمالك، سبب رفض هاني العتال فكرة الدخول في القائمة الموحدة، في الانتخابات المقبلة.

ما سبب رفض العتال فكرة القائمة الموحدة؟

وأكد هاني شكري في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك عشوائية كبيرة جدًا في ميزانية نادي الزمالك وإدارته خلال السنوات الماضية".

وأضاف: "هاني العتال أراد خوض الانتخابات مع القائمة الموحدة في منصب النائب، ولكن عندما يكون معي هشام نصر، لن يكون عدلًا أن يتم تواجد هاني العتال في المنصب ذاته".

واستكمل: "هاني العتال رفض فكرة التواجد في القائمة الموحدة بأي منصب أخر".

واختتم: "أتوقع فوز القائمة الموحدة بالكامل، وهاني برزي قادر على شراء نادي بأكمله وليس الترشح في منصب الرئاسة فقط".