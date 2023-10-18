نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يضع عينه على خليفة ليفاندوفسكي من الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر برشلونة في البحث عن مهاجم جديد، لخلافة روبرت ليفاندوفسكي، الذي قد يتجه للرحيل عن النادي الكتالوني في نهاية الموسم الحالي.

هل ينضم جوليان ألفاريز إلى برشلونة؟

وفي ظل الصعوبات المالية التي يواجهها برشلونة، يسعى النادي للتعاقد مع لاعب يملك شرطا جزائيا في عقده، وهو ما يجعل الصفقة ممكنة.

ويبدو أن جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي هو الخيار الأنسب للبارسا، حيث يمتلك اللاعب الأرجنتيني شرطا جزائيا بقيمة 50 مليون يورو فقط.

ورغم قلة قيمة الشرط الجزائي، إلا أن الصفقة لن تتم بسهولة، خاصة مع تمسك بيب جوارديولا وتشيكي بيجيريستين المدير الرياضي باللاعب الأرجنتيني.

ويقدم ألفاريز موسما مميزا مع مانشستر سيتي، حيث سجل 6 هدفا وصنع 5 أهداف في 13 مباراة، في جميع المسابقات.

ويتمتع ألفاريز بإمكانيات فنية كبيرة، وقدرته على اللعب في جميع المراكز الهجومية، وهو ما يجعله لاعبا مناسبا لأسلوب لعب برشلونة.

ومن المتوقع أن يواصل البارسا مفاوضاته مع مانشستر سيتي، في محاولة للتعاقد مع ألفاريز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.