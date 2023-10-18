رياض محرز يدعم فلسطين برسالة قوية لجميع شعوب العالم

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أحمد جودة - القاهرة - حرص رياض محرز لاعب نادي أهلي جدة على دعم فلسطين برسالة قوية لجميع شعوب العالم بسبب القضية الفلسطينية.

سبب دعم رياض محرز برسالة قوية لفلسطين

بسبب القضية الفلسطينية الحالية التي يعاني أهل فلسطين في غزة حاليًا.

ونشر رياض محرز عبر حسابه الرسمي على " الانستجرام ": " الدفاع عن حقوق الإنسان لأجل الفلسطينيين لا يعني أنك مؤيد لحماس، قولك فلسطين حرة لا يعني أنك ضد السامية أو تريد رحيل جميع اليهود".

يواصل نادي أهلي جدة تدريباته مساء اليوم على ملعبه استعدادًا لمباراة الجولة القادمة في دوري روشن السعودي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة لخوض مباراة الجولة القادمة في دوري روشن السعودي.