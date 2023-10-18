نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "من جُعبة جوارديولا والسيتي".. برشلونة يخطط لخطف بديل ليفاندوفسكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل إدارة نادي برشلونة الإسباني، العمل على توفير بدائل مناسبة لنجوم الفريق في المواسم القادمة، في ظل رغبة تشافي هيرنانديز، في عودة البارسا من جديد إلى سابق عهدها.

ويضع تشافي تدعيم خط هجوم البلوجرانا، في مقدمة خطة التعاقدات القادمة للعملاق الكتالوني، بعد رصد بعض النجوم في الفترة الأخيرة.

- ألفاريز يقترب من برشلونة

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن مسؤولو برشلونة منتبهين جدًا لوضع جوليان الفاريز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، تشافي والإدارة الرياضية جدًا معجبين به.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن حسب بعض المصادر اللاعب لديه شرط جزائي بقيمة 50 مليون ولهذا برشلونة يعتبرها فرصة، تشافي يحب جدًا اللاعب لتنوع إستخدامه ومراكزه.

واختتمت، أن من المتوقع أن يواجه برشلونة عدة عقبات منها بيب جوارديولا وبيجيريستين.