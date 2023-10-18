نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سيناريو كاسيميرو".. ساحر ريال مدريد يرفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل حول آخر تطورات العروض الجديدة المقدمة لنجوم فريق ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويخطط البرازيلي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، في الاستغناء عن بعض نجوم الفريق في الموسم الحالي، والتعاقد مع مواهب شابة ضمن مخطط التعاقدات الجديد للميرنجي.

- مودريتش يرفض مانشستر يونايتد

وذكر الصحفي الإسباني إدواردو إندا، برنامج "التشيرنجيتو":" أن إدارة نادي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لديها اهتمام كبير بالتعاقد مع لوكا مودريتش من ريال مدريد في يناير على سبيل الإعارة.

وتابع:" جاء رد مودريتش مفاجئ للإدارة الإنجليزية، حيث رفض اللاعب مناقشة مسألة رحيله إلى مانشستر يونايتد، قي ظل الفشل المتتالي للشياطين الحمر في دوري أبطال أوروبا".

وشهدت الفترة الأخيرة، تواجد الدولي الكرواتي بشكل كبير على دكة بدلاء الريال، في ظل اعتماد انشيلوتي التام على تشواميني وكامافينجا وكروس في وسط الملعب.