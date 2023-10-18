عاجل.. شوبير يكشف حقيقة اتفاق الأهلي على ضم عمر كمال عبد الواحد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر التطورات في مفاوضات النادي الأهلي مع لاعب مودرن فيوتشر ومنتخب مصر، عمر كمال عبد الواحد.

شوبير يكشف حقيقة ضم الأهلي عمر كمال

وأفاد "شوبير" خلال حلقة برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، المذاع عبر قناة "أون سبورت"، بأن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، طلب من إدارة النادي التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد في شهر يناير المقبل.

وأشار الحارس السابق للمنتخب المصري إلى أن كولر يرغب في ضم اللاعب في يناير، لكنه يتوقع أن يتم تأجيل المفاوضات من قبل إدارة النادي الأهلي حتى نهاية الموسم الحالي.

وأوضح أحمد شوبير أن العلاقة الجيدة بين إدارة نادي مودرن فيوتشر والنادي الأهلي قد تسهل الانتقال الحر للاعب إلى القلعة الحمراء، ولكنه يعتقد، وليس لديه معلومات مؤكدة، أن الصفقة قد تؤجل حتى نهاية الموسم.

ومن المعروف أن عقد عمر كمال عبد الواحد مع نادي فيوتشر سينتهي بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي يحق للاعب التوقيع مع أي نادٍ بشكل مجاني، في يناير المقبل عام 2024.