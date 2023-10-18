نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر (انتخابات الزمالك) لعب على العواطف ولم الشمل.. حسين لبيب يطلق 5 تصريحات مهمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق حسين لبيب المرشح على منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ضمن القائمة الموحدة عدة تصريحات مهمة تلعب على وتر العاطفة.

وأضاف لبيب في تصريحات تليفزيونية: "أول قرار لي لو فزت بانتخابات الزمالك هو أنني سأدعو جميع من لم يحالفهم الحظ لنضع أيدينا معا ونتحد من أجل مصلحة الزمالك".

لا نفكر في تخفيض الرواتب



وتابع: "لا نفكر في تخفيض رواتب موظفي وعمال النادي، ةمشروع فرع الزمالك بـ6 أكتوبر من أولوياتي وإنشاء شركة لكرة القدم للتسويق الرياضي".

وأكمل: "سنستعين بـ16 لجنة في النادي لحل كافة مشاكل الزمالك، والنادي في حاجة لهيكلة إدارية ولن يتم إقصاء الموظفين".

حل أزمة القيد



وعن أزمة القيد، رد قائلًا: "حل أزمة القيد على رأس الملفات المهمة لفريق الكرة، وسنقوم بإضافة ألعاب الملاكمة ورفع الأثقال وعودة الكروكية".



تجديد عقد فتوح مع الزمالك

وشدد لبيب على أنه سيتم التجديد لأحمد فتوح الظهير الأيسر للأبيض، والذي ينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وواصل: "سنستعين بـ16 لجنة في النادي لحل كافة مشاكل الزمالك، والنادي في حاجة لهيكلة إدارية ولن يتم إقصاء الموظفين".



ندعم المندوة حتى الرمق الأخير

واستطرد قائلا: "لا بد أن يعود الزمالك لأبنائه في الفترة المقبلة، وإيماني بالعمل الجماعي أمر أساسي وسبب في اختياري للقائمة كما أن مشاكل النادي أساس اختياري لعناصر القائمة الموحدة ".

وفيما يخص الحكم الصادر باستبعاد حسام المندوه المرشح لمنصب أمين الصندوق من الانتخابات قال:" ننتظر تواجد الدكتور حسام المندوه معنا وندعمه حتى الرمق الأخير وتقدمنا بطعن على حكم استبعاده".

نثمن تضيحة أحمد سليمان





وشدد حسين لبيب على أن الحلول الخاصة بالملفات التي ترتبط بنادي الزمالك ليست مادية فقط، مضيفا أن أحمد سليمان وحسين السيد سيتوليان ملف الكرة بالنادي.

وقال لبيب: "أثمن تضحية أحمد سليمان وعبد الله جورج من أجل مصلحة الزمالك، ونسعى لاستعادة الصورة الذهنية للنادي والقيمة الأدبية للزمالك".