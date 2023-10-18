نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيكابالا ضيف برنامج كابيتانو مصر حلقة الخميس والجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل شيكابالا لاعب نادي الزمالك ضيفًا على برنامج كابيتانو مصر في حلقتي الخميس والجمعة القادمة على قنوات أون تايم سبورت.

سبب تواجد شيكابالا في برنامج كابيتانو مصر

بسبب خبراته كالاعب كرة قدم في نادي الزمالك ومنح هذه الخبرة للاعبي برنامج كابيتانو مصر المتواجدين.

ويذاع برنامج كابيتانو مصر يومي الخميس والجمعة على شاشة قنوات أون تايم سبورت في العاشرة مساء.



وعلى صعيد أخر واصل نادي الزمالك تدريباته صباح اليوم على ملعب الترسانة استعدادًا لمواجهة سموحة في دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سموحة ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم على ستاد القاهرة.