نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليست مباراة شخصية.. أوجستي بوش يتحدث عن استعدادات الأهلي لمواجهة الزمالك في كأس السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل فريق السلة الرجال في النادي الأهلي، بقيادة مديره الفني الإسباني أوجستي بوش، استعداداته للمباراة المقبلة ضد الزمالك في كأس السوبر المصري. ستقام المباراة في المساء يوم الجمعة المقبل، الموافق 20 أكتوبر، في البحرين.

ماذا قال أجوستي بوش عن مباراة الأهلي والزمالك؟

وفي تصريحاته للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة السلة، صرح أوجستي بوش قائلًا: "أعتقد أنها مباراة بين الأهلي والزمالك، وليست صراعًا شخصيًا بين المدربين أو اللاعبين. يجب أن نلعب هذه المباراة على أساسها كما تحمله الكلمة من معنى، فمباراة الأهلي والزمالك في مصر لها تاريخها الخاص، وعلينا أن نكون مركزين على هذا الجانب".

وأضاف بوش: "في رأيي، الفرق الستة الأوائل في الترتيب دائمًا يكونون في مستوى متقارب جدًا، وهذا ينطبق ليس فقط على الأهلي والزمالك، بل على جميع الفرق. هذا أمر رائع في الدوري المصري، حيث يمكن لأي فريق في هذه القمة أن يهزم الآخر. وقبل هذه المباراة، لا يوجد فريق أقوى من الآخر".

وتحدث أيضًا عن مشاركة اللاعب مارك ليونز في الفريق، قائلًا: "سيكون ليونز جزءًا من فريقنا طوال الموسم، وهو إضافة قوية لنا. على الرغم من أنه سيحتاج وقتًا قصيرًا للتأقلم مع زملائه وأسلوب اللعب، إلا أنني أعرف قدراته جيدًا من خلال مواجهتي له في تركيا قبل بضع سنوات. أعتقد أنه سيتأقلم بسرعة وسيكون له أداءً جيدًا، على الرغم من أنه لم يمضِ سوى ثلاثة أو أربعة أيام في التدريب معنا".

وأشار بوش إلى أهمية التركيز على المباراة المقبلة مع الزمالك، وقال: "رغم أن عدم فوزنا بالبطولة العربية يمكن أن يؤثر على الفريق، إلا أننا دائمًا نسعى للفوز. علينا أن نستفيد من الأخطاء التي ارتكبناها في الدور نصف النهائي وأن نغلق صفحة البطولة العربية. المبأعتذر، ليس لدي المزيد من المعلومات حول تطورات الفريق الأهلي لكرة السلة بعد تاريخ قطع المعرفة الخاص بي في سبتمبر 2021. قد تحتاج إلى مراجعة مصادر إخبارية حديثة أو الاتصال بجهات ذات صلة للحصول على أحدث المعلومات حول فريق السلة الرجال في النادي الأهلي.