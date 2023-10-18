الإسماعيلي يتدرب على فترتين استعدادًا لمواجهة فاركو في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي خوض لاعبي الفريق التدريبات على فترتين صباحية ومسائية استعدادًا لمواجهة فاركو في دوري نايل.

سبب خوض الإسماعيلي تدريبات على فترتين

لتجهيز جميع اللاعبين فنيًا وبدنيًا في التدريبات استعدادًا لمواجهة فاركو في الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

يواصل النادي الإسماعيلي تدريباته مساء اليوم على ملعب الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة فاركو في دوري نايل.

وخسر الإسماعيلي من نظيره الأهلي بثلاثية مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة فاركو ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم على ستاد الإسماعيلية.