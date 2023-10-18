الرياضة

الإسماعيلي يتدرب على فترتين استعدادًا لمواجهة فاركو في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي خوض لاعبي الفريق التدريبات على فترتين صباحية ومسائية استعدادًا لمواجهة فاركو في دوري نايل.

سبب خوض الإسماعيلي تدريبات على فترتين

لتجهيز جميع اللاعبين فنيًا وبدنيًا في التدريبات استعدادًا لمواجهة فاركو في الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

يواصل النادي الإسماعيلي تدريباته مساء اليوم على ملعب الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة فاركو في دوري نايل.

وخسر الإسماعيلي من نظيره بثلاثية مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة فاركو ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم على ستاد الإسماعيلية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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