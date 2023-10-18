نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يوجه رسالة خاصة لمهاجمي محمد صلاح بسبب القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة خاصة إلى مهاجمي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بسبب موقفه تجاه القضية الفلسطينية.

رسالة شوبير لمهاجمي محمد صلاح

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: الهلال الأحمر شكر محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني، بعد تبرعه بمليون دولار لصالح ضحايا إخواتنا في غزة وفلسطين، شيء جميل جدًا من صلاح.

وواصل: الله يخليكم وقفوا حملة الهجوم، محدش عارف حاجة، اللي بيكتب مش فاهم الأمور ماشية إزاي، وقفوا حالة الهجوم على نجمنا محمد صلاح، هو بيعمل حاجات كتير جدًا، وكلنا في الوسط الرياضي نعلمها، وليس كل ما يُعرف يُقال.

وأضاف شوبير: اهدوا شوية على محمد صلاح، وأنا عندما كنت في الإمارات رأيت كيف يحترم الناس قائد منتخب مصر، ويعرفون جيدًا ما يفعله ويقدمه.