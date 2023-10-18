7 مباريات.. ماذا قدم كولر مع الأهلي خارج الديار قبل مواجهة سيمبا؟

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف في السادسة من مساء الجمعة القادم فريق سيمبا التنزاني نظيره فريق الأهلي، وذلك في ذهاب دور الثمانية من الدوري الأفريقي في نسخته الأولى.

ويستعرض "دوت الخليج الرياضي" أبرز الأرقام والإحصاءات للمباريات التي خاضها الأهلي خارج الديار مع المدرب السويسري مارسيل كولر.

ماذا قدم كولر مع الأهلي خارج الديار قبل مواجهة سيمبا؟

خاض فريق الأهلي 7 مباريات ببطولة دوري أبطال إفريقيا في نسخته الماضية خارج الديار، بواقع مباراة واحدة في الدور التمهيدي، و3 مباريات في دور المجموعات، و3 مباريات في الأدوار الإقصائية.

بدأ الأهلي مشواره خارج الديار في حقبة المدرب مارسيل كولر، أمام فريق الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي في الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا في نسخته الماضية.

وخاض الأهلي 3 مواجهات في دور المجموعات خارج الديار مع المدرب مارسيل كولر ببطولة دوري أبطال إفريقيا الماضية، حيث هزم في مباراتين وفاز في مباراة واحدة فقط.

وفي الأدوار الإقصائية فاز في مباراة خارج الديار أمام فريق الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، وتعادل في مباراتين أمام فريق الرجاء البيضاوي المغربي سلبيًا دون أهداف، وفي المباراة النهائية بهدف لكل فريق أمام فريق الوداد المغربي.

سجل لاعبو الأهلي خارج الديار مع المدرب السويسري مارسيل كولر ببطولة دوري أبطال إفريقيا 11 هدفا، واستقبلت شباكهم 7 أهداف.

عجز لاعبو الأهلي عن التسجيل خارج الديار في البطولة الأفريقية الماضية في مباراتين، وحافظوا على نظافة شباكهم في 3 مواجهات.

وعلى جانب آخر، خاض مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي 4 مباريات في بطولة كأس العالم للأندية الماضية، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما.

وتعد آخر المباريات السويسري مارسيل كولر مع القلعة الحمراء، كانت في نهائي كأس السوبر الإفريقي أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري، والتي أقيمت على الأراضي السعودية، وانتهت بفوز فريق العاصمة بهدف نظيف.

أكبر فوز للأهلي خارج الديار كان في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في نسخته الماضية، برباعية نظيفة أمام فريق القطن الكاميروني.

أكبر هزيمة للأهلي خارج الديار كانت في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في نسخته الماضية، أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي بخماسية مقابل هدفين.