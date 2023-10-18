نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ليفربول يراقب موسيالا وألفاريز هدف لبرشلونة وهاري ماجواير مطلوب في ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأربعاء الموافق 18-10-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:

يستعد نيوكاسل يونايتد لتقديم عرض للاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي كالفن فيليبس البالغ من العمر 27 عامًا. (ديلي ميل)

تحدث بايرن ميونيخ إلى مانشستر سيتي بشأن وضع فيليبس، لكن لاعب خط وسط فولهام البرتغالي جواو بالينيا، 28 عامًا، يظل الهدف الأول لبايرن. (90 دقيقة)

يهتم نادي ميلان الإيطالي بمدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي هاري ماجواير البالغ من العمر 30 عامًا. (الصن)

يمكن أن يقدم مانشستر يونايتد عرضًا لضم مدافع كريستال بالاس الإنجليزي مارك جويهي البالغ من العمر 23 عامًا في يناير. (فوتبول إنسايدر)

مهاجم مانشستر سيتي الأرجنتيني جوليان ألفاريز، 23 عامًا، هو هدف لبرشلونة. (سبورت)

اتصل المدير الرياضي لبرشلونة ديكو بوكلاء فرينكي دي يونج لمناقشة تجديد عقد لاعب خط الوسط الهولندي البالغ من العمر 26 عامًا. (سبورت)

ويقول ديكو إنه سيكون من الصعب على برشلونة أن يضيف لفريقه في يناير بسبب وضعه المالي. (موندو ديبورتيفو)

ليفربول من بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز المهتمة بالمهاجم الألماني جمال موسيالا البالغ من العمر 20 عامًا، والذي يمتد عقده مع بايرن ميونيخ حتى عام 2026. (بيلد)

أرسل ليفربول كشافيه لمشاهدة مدافع سبورتينج جونسالو إيناسيو البالغ من العمر 22 عامًا في فوز البرتغال 5-0 على البوسنة والهرسك يوم الاثنين. (90 دقيقة)

يراقب ليفربول لاعب خط وسط شالكه الألماني أسان ويدراوجو البالغ من العمر 17 عامًا. (سكاي سبورتس ألمانيا)