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أحمد جودة - القاهرة -

يسير العمل على قدم وساق داخل اللجنة المنظمة لبطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة برئاسة الدكتور مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة الاتحاد البارالمبى للكرة الطائرة، التى تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 8 وحتى 18 نوفمبر المقبل على ملاعب نادى النادى بالعاصمة الإدارية بمشاركة 19 دولة، وسوف تعلن اللجنة المنظمة خلال الأيام القليلة المقبلة عن شعار وتميمة البطولة، وتفاصيل حفل الإفتتاح الذى تم التجهيز له منذ أيام قليلة، والذى سيكون مفاجأة البطولة.

اللواء درويش: الكشف شعار وتميمة بطولة العالم البارلمبية للكرة الطائرة قريبا

قال اللواء منصور درويش المتحدث الرسمى لبطولة العالم للكرة الطائرة إن الاجتماعات مع مختلف اللجان، ومع أعضاء اللجنة المنظمة مستمرة على بشكل يومى، مع الدكتور مصطفى صادق رئيس اللجنة المنظمة، والدكتور أحمد منطاش رئيس اللجنة المالية، وعصام شحاتة عضو مجلس الادارة ورئيس لجنتى الملاعب والحكام، والسيد غريب إدريس عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الشئؤن القانونية والإقامة بالبطولة،

والدكتورة هويدا مندى مديرة البطولة، وأعضاء سكرتارية البطولة، وأمين عبد المنعم مدير الاتحاد والجهاز الادارى للاتحاد، ومحمد أسامة ومحمد سهدى ومحمد يحى

للمناقشة استعداد كل لجنة على حدا، من الجان المختلفة للحدث المرتقب الذى يواكب اليوم العالمى لذوى الهمم، وما تم إنجازه فى كل لجنة، وما لم يتم الإنتهاء منه حتى الآن، معلنا أن اللجنة المنظمة فى طريقها للإعلان عن شعار وتميمة البطولة، التى سوف تعبر عن الحضارة المصرية العريقة.

أضاف اللواء منصور درويش أنه يتوجه بالشكر لكل من الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيلة الوزارة للتنمية الرياضية، والأستاذ محمود عبدالعزيز مدير عام الاتحادات النوعية، والدكتور راشد محمد المسئول على اتحاد الطائرة البارالمبى، لما يقدموه من دعم للبطولة بتسهيل كافة الإجراءات والموافقات المختلفة مع الادارات الداخلية للوزارة، والجهات الخارجية.

يشارك في البطولة 19 دول هى الجزائر، والبرازيل، وكندا، والكونغو، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا العظمى، والهند، وإيران، واليابان، ونيجيريا، ورواندا، والصين، وأوكرانيا، وأمريكا، ومنغوليا، وهولندا، وسلوفينيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة، لافتا إلى أن منافسات الرجال ستشهد منافسة بين 16منتخبا، يمثلوا 16 دولة، أما منافسات السيدات، فيشارك فيها 12 منتخبا، من 12 دولة.