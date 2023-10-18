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أحمد جودة - القاهرة -



قامت مجموعة أندية سيتي كلوب برئاسة الدكتور مصطفى عزام بتكريم المتميزين من أبنائها في لعبة التنس بحضور الكابتن أيمن صلاح نائب رئيس المجموعة، حيث شكل التكريم تطبيق قاعدة "كاش باك" على المكرمين والتي أقرها مؤخرا مجلس إدارة المجموعة وتقضي برد جميع الأموال التي صرفها البطل الرياضي من رسوم ومصاريف في حالة تحقيقه لانجاز رياضي.

سيتي كلوب تكرّم أبطال التنس وتطبق قاعدة "كاش باك"



شملت قائمة المكرمين كلا من: دارين محمد صلاح ثالث إفريقيا تحت ١٤ سنة وأول زوجي الجمهورية تحت ١٦ سنة، ويارا أحمد كمال أول فردي وزوجي الجمهورية ١٢ سنة، وسلمى إسلام يحي ثاني زوجي وثالث فردي الجمهورية ١٤ سنة، ومصطفى محمود سرحان ثالث زوجي الجمهورية ١٤ سنة.

كما امتد التكريم للجهاز الفني للعبة في سيتي كلوب بقيادة الكابتن شريف نصيف المدير الفني وكل من: مينا شريف ومحمد رضا ومصطفى الموريجي المديرين الفنيين بالفروع الذين قاموا بتدريب الأبطال.

حضر التكريم الكابتن أشرف الفار مدير النشاط الرياضي بسيتي كلوب الذي أشار إلى أن تكريم أبطال التنس سيتتبعه تكريم أبطال اللعبات الأخرى الذين يحققون انجازات رياضية وفق ما أكد عليه مجلس إدارة مجموعة أندية سيتي كلوب.