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أحمد جودة - القاهرة -



حصد المنتخب المصري للقوس والسهم المركز الأول ودرع البطولة العربية الثالثة عشرة التي أختتمت منافساتها في السعودية مؤخرا، بمشاركة 110 لاعبا ولاعبة يمثلون 17 دولة.

منتخب القوس والسهم يحصد المركز الأول للبطولة العربية بـ16 ميدالية متنوعة

وفازت بعثة منتخب مصر بـ4 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية لتتصدر ترتيب البعثات المشاركة في البطولة العربية.

وحصد منتخب مصر للسيدات الميدالية الذهبية في منافسات القوس الأولمبي، كما فاز منتخب مصر للرجال بالميدالية الذهبية في منافسات القوس الأولمبي، وفاز أحمد فخري بذهبية الفردي للقوس المركب، وعلي عبر البر بالميدالية الذهبية في الدور التأهيلي للقوس الأولمبي.

وفاز أحمد فخري بالميدالية الفضية في منافسات الفردي للقوس المركب، وحصد يوسف طلبه الميدالية الفضية لفردي الرجال في منافسات القوس الأولمبي، كما حصل منتخب مصر على الميدالية الفضية في منافسات المختلط للقوس الأولمبي، وفازت ندى عزام بفضية الدور التأهيلي.

وفاز كل من أحمد فخري ونانسي الجبيلي بالميدالية البرونزية للمختلط في منافسات القوس المركب، وفازت رنا ممدوح بالميدالية البرونزية في منافسات القوس الأولمبي، وفاز علي عبد البر بالميدالية البرونزية في منافسات فردي الرجال، وحصدت رنا ممدوح على الميدالية البرونزية في الدور التأهيلي.

وترأس بعثة المنتخب اللواء وليد المليجي نائب رئيس الاتحاد المصري للقوس والسهم، وضمت البعثة كل من، علي عبر البر وبهاء عمرو ويوسف طلبة وشريف أشرف وجنى عبد الجيد وندى عزام ورنا ممدوح في القوس الأولمبي، وأحمد فخري ونانسي الجبيلي في القوس المركب بالإضافة إلى الدكتور ماجد محيي المدير الفني.