نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. الأهلي يقترب من صفقة جديدة وشوبير يدافع عن صلاح وتصريحات حسين لبيب.. إصابة نيمار ومصير مودريتش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع " دوت الخليج الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" الأربعاء 18 أكتوبر 2023 جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية.

الأهلي يقترب من صفقة جديدة

وأفاد "شوبير" خلال حلقة برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، المذاع عبر قناة "أون سبورت"، بأن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، طلب من إدارة النادي التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد في شهر يناير المقبل.

عمر كمال عبد الواحد

وأشار الحارس السابق للمنتخب المصري إلى أن كولر يرغب في ضم اللاعب في يناير، لكنه يتوقع أن يتم تأجيل المفاوضات من قبل إدارة النادي الأهلي حتى نهاية الموسم الحالي.

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شوبير يدافع عن محمد صلاح

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: الهلال الأحمر شكر محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني، بعد تبرعه بمليون دولار لصالح ضحايا إخواتنا في غزة وفلسطين، شيء جميل جدًا من صلاح.

شوبير وصلاح

وواصل: الله يخليكم وقفوا حملة الهجوم، محدش عارف حاجة، اللي بيكتب مش فاهم الأمور ماشية إزاي، وقفوا حالة الهجوم على نجمنا محمد صلاح، هو بيعمل حاجات كتير جدًا، وكلنا في الوسط الرياضي نعلمها، وليس كل ما يُعرف يُقال.

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5 تصريحات هامة لحسين لبيب

أطلق حسين لبيب المرشح على منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ضمن القائمة الموحدة عدة تصريحات مهمة تلعب على وتر العاطفة.

وأضاف لبيب في تصريحات تليفزيونية: "أول قرار لي لو فزت بانتخابات الزمالك هو أنني سأدعو جميع من لم يحالفهم الحظ لنضع أيدينا معا ونتحد من أجل مصلحة الزمالك".

حسين لبيب

وقال لبيب: "أثمن تضحية أحمد سليمان وعبد الله جورج من أجل مصلحة الزمالك، ونسعى لاستعادة الصورة الذهنية للنادي والقيمة الأدبية للزمالك.

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إصابة نيمار تنهي موسمه الأول مبكرا مع الهلال السعودي

تلقت إدارة نادي الهلال السعودي، ضربة قوية بعد إصابة صفقة الزعيم الأخيرة في ميركاتو الصيف الماضي، البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال مشاركته أمام أوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

حسين لبيب

وكشفت تقارير صحفية برازيليه، أن يوجد اشتباه كبير في إصابة نيمار بالرباط الصليبي الأمامي، بعد إصابته أمام أوروجواي، وخروجه من الملعب في حالة بكاء شديدة.

وجاء خبر إصابة نيمار بواقع الصاعقة على مسؤولو الهلال،خاصة وأن اللاعب في بداية مسيرته داخل قلعة الزعيم، في صفقة مالية ضخمة هزت عرش الكرة السعودية.

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مودريتش يرفض مانشستر يونايتد

وذكر الصحفي الإسباني إدواردو إندا، برنامج "التشيرنجيتو":" أن إدارة نادي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لديها اهتمام كبير بالتعاقد مع لوكا مودريتش من ريال مدريد في يناير على سبيل الإعارة.

لوكا مودريتش

وتابع:" جاء رد مودريتش مفاجئ للإدارة الإنجليزية، حيث رفض اللاعب مناقشة مسألة رحيله إلى مانشستر يونايتد، قي ظل الفشل المتتالي للشياطين الحمر في دوري أبطال أوروبا".